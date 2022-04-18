Алла в обнимку с Макаревичем: в Сеть попали фотографии с празднования дня рождения Пугачевой в Израиле

Певица Алла Пугачева отметила свой праздник в кругу друзей и семьи.

В минувшую пятницу, 15 апреля, свой день рождения отмечала примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева. Сейчас звезда находится в Израиле, и именно там состоялось торжество по случаю ее 73-летия.

Одним из снимков, предположительно, сделанным во время торжества, поделился фанатский аккаунт Аллы Пугачевой.

Алла Борисовна позирует в кадре в окружении своих друзей. Рядом с Аллой Пугачевой музыкант Андрей Макаревич, который недавно вновь стал отцом. Алла Пугачева нежно обнимает его за плечи.

Рядом с Примадонной ее дочка Лиза Галкина. А также на фото друзья Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Напомним, накануне Алла Пугачева впервые за долгое время поделилась видео в своем микроблоге. Она дала понять, что весело отметила Вербное воскресенье в одном из ресторанов Кесарии, где живет сейчас с семьей.

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