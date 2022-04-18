«Как из прошлой жизни»: Игорь Николаев пришел в восторг от вечеринки у певицы Валерии

Композитор Игорь Николаев поблагодарил Валерию за чудесный праздник в честь ее дня рождения.

Семнадцатого апреля свой день рождения отмечала известная певица Валерия. Вокалистке исполнилось 54 года.

В честь своей прекрасной даты звезда устроила вечеринку, на которую пригласила своих именитых друзей.

В числе гостей праздника Валерии был известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова.

В микроблоге Игорь Николаев поблагодарил певицу Валерию за приглашение на торжество. Музыкант дал понять, что в восторге от праздника, его он сравнил с прошлой жизнью.

«Лерочка, спасибо за вчерашний чудесный праздничный обед, столько людей друг с другом повидалось, как будто годами не виделись, как из прошлой жизни! Было уютно, вкусно и тепло! Еще раз с днем рождения», — написал Игорь Николаев.

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