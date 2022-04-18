Аня Тейлор-Джой показала редкие кадры с бойфрендом

Исполнительница главной роли обычно скрывает свою личную жизнь.

Актриса Аня Тейлор-Джой прячет от поклонников личную жизнь и своего бойфренда. Но недавно знаменитость поделилась кадрами со своим молодым человеком в личном микроблоге.

На днях у артистки был день рождения. Примечательно, что музыкант и возлюбленный Ани родился с ней в один день. Пара наслаждалась напитками из одинаковых стаканов, слушая треки в ярких наушниках.

Поклонники Ани Тейлор-Джой восхитились редким снимком с возлюбленным. Фанаты артистки были удивлены, что актриса поделилось таким личным снимком.

К слову, возлюбленный актрисы Малкольм МакРей является музыкантом. Также знаменитость занимается актерской деятельностью.

Напомним, ранее Аня Тейлор-Джой вместе с Николь Кидман снялась в фильме про викингов. Картина «Варяг» бала запланирована на весну 2022 года, 28 апреля. Режиссером и сценаристом этой картины выступил Роберт Эггерс. В картине также снялись Александр Скарсгард, Итан Хоук, Уиллем Дефо и певица Бьорк.

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