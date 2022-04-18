«Гарри и Лиза по Клаве-то скучают?»: Пугачева почти два месяца не видела внучку

Когда Алла Пугачева вернется обратно, на родину, пока не известно. Шоумен Максим Галкин вовсю планирует гастрольный тур по Израилю этим летом, а Примадонна, по слухам, ищет школу для восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы. В одном из интервью Кристина Орбакайте подметила, что ее младшая дочка Клава очень привязалась к детям своем именитой бабушки. И, конечно же, скучает по ним в долгой разлуке.

За границу, в Израиль, Примадонна уехала еще в марте. Певица почти два месяца не видела внучку. Клава Земцова учится в американской школе, навещать близких она может только на каникулах. Однако, судя по свежим кадрам в микроблоге Примадонны, она находится в приподнятом настроении. На Вербное воскресенье Алла Борисовна зазвала близких в ресторан, посидев тихой компанией. За столом можно было увидеть и двойняшек Гарри и Лизу. Оператором выступил Максим Галкин. На посиделках не хватало разве что Кристины Орбакайте с дочкой Клавой. Тогда бы у двойняшек была своя детская компания.

«Гарри и Лиза по Клаве-то скучают?», «Дети с внучкой Аллуси прошлым летом были не разлей воды», «Милота какая! Лиза такая симпомпуська», «Очаровательные детки! Жалко Клаву не привезли к бабушке в гости», — написали фолловеры.

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