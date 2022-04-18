Исполнительница хита «Уходи и дверь закрой» нашла себя в другой профессии

Артистка Евгения Отрадная поделилась дальнейшими планами. Знаменитость захотела связать свою жизнь с искусством и кино.

После появления трека «Уходи и дверь закрой» Отрадной пророчили успешную карьеру певицы и большие гонорары. Однако знаменитость вышла замуж и всю себя посветила материнству.

«Есть время петь песни, а есть время растить детей. И в моем случае эти два времени трудно было совместить. Я встретила своего мужа, вскоре у нас родились прекрасные дочки Антонина и Лида», — рассказала Евгения.

Когда дочери Евгении подросли, артистка задумалась о собственной карьере вновь. Отрадная заявила, что не расставалась с творчеством. Однако на сцену Женя не спешит. В планах у исполнительницы записи для мультфильмов и работа в киноиндустрии.

«У нас очень музыкальная семья. Я никогда не бросала петь, потихонечку записываю песни, выступаю. Периодически занимаюсь озвучкой. Некоторые героини или актрисы поют моим голосом в фильмах и мультфильмах. Еще я получила образование. Я теперь дипломированный искусствовед. А скоро стану и киноведом», — резюмировала 36-летняя Отрадная в эфире передачи «Песни от всей души» на канале «Россия 1».

Напомним, ранее Евгения Отрадная показала фото с Андреем Малаховым. Артистка поделилась кадром, на котором телеведущего можно было разглядеть в мельчайших деталях.

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