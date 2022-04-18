«Шарлипупа называется»: Киркоров вспомнил, чем его кормила Пугачева

Поп-король признался, что так жарить картошку больше не умеет никто.

В рамках десятого выпуска шоу «Маска» Филипп Киркоров вспомнил об Алле Пугачевой. Поп-король пытался понять, кто скрывается за маской Козерога, предполагая, что там может находится внук Примадонны, Никита Пресняков.

На эти мысли его навело признание Козерога в том, что он любит картошку. Филипп Бедросович, помня о том, что Алла Борисовна жарила ее по-особенному, угадал участника шоу.

«Я знаю, почему он любит картошку. Потому что так, как готовит ее известная певица Алла Пугачева, не готовит никто! Шарлипупа называется», — заявил Киркоров.

Добавим, что шарлипупа — это картофель с рыбой и луком, запеченными под сыром и майонезом.

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