«Худенький вихрастый мальчишка с очками на носу»: Немоляева вспомнила первую встречу с Табаковым
По словам актрисы, будущий знаменитый режиссер учился тогда на втором курсе.
Актриса Светлана Немоляева вспомнила свое знакомство с режиссером Олегом Табаковым. Он тогда учился на втором курсе Школы-студии МХАТ.
«Простой худенький вихрастый мальчишка с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков. А ты — я уже знаю — Света Немоляева. Давай познакомимся». Я его выслушала, но все равно пошла в Щепку».
Светлана Немоляева
По словам Светланы Немоляевой, в те годы она поступала на все возможные театральные факультеты, которые только были в Москве. В те годы так делали многие молодые люди. Толпами ходили по вузам, сдавая экзамены, сообщает «АиФ».
Напомним, что Светлане Немоляевой 18 апреля исполнилось 85 лет. Она народная артистка РСФСР.