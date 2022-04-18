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«Худенький вихрастый мальчишка с очками на носу»: Немоляева вспомнила первую встречу с Табаковым

По словам актрисы, будущий знаменитый режиссер учился тогда на втором курсе.

«Худенький вихрастый мальчишка с очками на носу»: Немоляева вспомнила первую встречу с Табаковым
Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

Актриса Светлана Немоляева вспомнила свое знакомство с режиссером Олегом Табаковым. Он тогда учился на втором курсе Школы-студии МХАТ.

Олег Табаков
Олег Табаков. Фото: Global Look Press

«Простой худенький вихрастый мальчишка с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков. А ты — я уже знаю — Света Немоляева. Давай познакомимся». Я его выслушала, но все равно пошла в Щепку».

Светлана Немоляева

По словам Светланы Немоляевой, в те годы она поступала на все возможные театральные факультеты, которые только были в Москве.  В те годы так делали многие молодые люди. Толпами ходили по вузам, сдавая экзамены, сообщает «АиФ».

Напомним, что Светлане Немоляевой 18 апреля исполнилось 85 лет. Она народная артистка РСФСР.

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Тэги

Олег ТабаковРСФСРСветлана НемоляеваШкола-студия МХАТ