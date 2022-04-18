Необычное имя: стало известно, как фигурист Энберт назвал новорожденную дочь

Фигурист Александр Энберт впервые стал отцом. 12 апреля у него родилась дочь. О радостном событии спортсмен сообщил в своей соцсети.

«50 см ростом и 3500 г весом! Все прошло хорошо и мы уже наслаждаемся первым днем в новой для себя роли — родителей», — написал Энберт в день рождения малышки.

Накануне стало известно, что родители дали девочке необычное имя — Кристабель.

«Энберт Кристабель Александровна. Такая прекрасная девочка составит нам с Лесенькой компанию на праздновании моего дня рождения! Самый важный гость успел выписаться как раз вовремя. Люблю», — подписал свежий снимок Энберт.

Напомним, Александр Энберт и модель Алеся Данчук познакомились в Санкт-Петербурге в 2007 году. Пара узаконила свои отношения только в 2020 году, после того как Александр объявил о завершении карьеры.

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