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Необычное имя: стало известно, как фигурист Энберт назвал новорожденную дочь

Спортсмен впервые стал отцом 12 апреля.

Необычное имя: стало известно, как фигурист Энберт назвал новорожденную дочь
Александр Энберт. Фото: соцсети

Фигурист Александр Энберт впервые стал отцом. 12 апреля у него родилась дочь. О радостном событии спортсмен сообщил в своей соцсети.

«50 см ростом и 3500 г весом! Все прошло хорошо и мы уже наслаждаемся первым днем в новой для себя роли — родителей», — написал Энберт в день рождения малышки.

Александр Энберт
Александр Энберт. Фото: соцсети

Накануне стало известно, что родители дали девочке необычное имя — Кристабель.

«Энберт Кристабель Александровна. Такая прекрасная девочка составит нам с Лесенькой компанию на праздновании моего дня рождения! Самый важный гость успел выписаться как раз вовремя. Люблю», подписал свежий снимок Энберт.

Александр Энберт
Александр Энберт с женой и дочкой. Фото: соцсети

Напомним, Александр Энберт и модель Алеся Данчук познакомились в Санкт-Петербурге в 2007 году. Пара узаконила свои отношения только в 2020 году, после того как Александр объявил о завершении карьеры.

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