«Почему большой патриот не выскажется как большой патриот»: Михалков – об Урганте

По словам режиссера, телеведущий должен выступить перед беженцами, если он любит родную страну.

Режиссер Никита Михалков в эфире «Бесогон ТВ» раскритиковал телеведущего Ивана Урганта, которого некоторые называют «большим патриотом».

«Тогда у меня вопрос, почему большой патриот не выскажется как большой патриот. Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Максим Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне». Никита Михалков

По словам Михалкова, Ургант – талантливый человек, остроумный. «Но за возвращение Урганта на ТВ высказались всего восемь процентов опрошенных, а против – 92. При том, что его очень любили. Он был популярен. Потому что любовь должна быть обоюдной, а ее не получилось», — заявил Никита Михалков.

Напомним, что и Иван Ургант, и Максим Галкин уехали из России. Муж певицы Аллы Пугачевой до сих пор находится в Израиле. Иван Ургант прилетал в родную страну. Где он сейчас – неизвестно.

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