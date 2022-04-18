«Вы только представьте, какое самомнение о себе»: Михалков негативно высказался о Макаревиче

Режиссер Никита Михалков в эфире «Бесогон ТВ» негативно отозвался о музыканте Андрее Макаревиче. Он привел ставшую уже знаменитой цитату певца о звездах, уехавших из страны.
«Вы только представьте, какое самомнение о себе. Это Россия уехала от вас. Не буду повторять этого слова. Не они бросили, испугавшись, что закроют счета. Это сама Россия, оказывается, уехала. Рахманинов, Бунин, Ильин, Шмелев, Шаляпин».
Ранее Андрей Макаревич в соцсетях заявил: «Вижу тявканье по поводу уехавших Алла, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас, (ругательное слово). Потому что Россия — они, а не вы».
Заметим, что Андрей Макаревич уже давно обосновался в Израиле вместе с женой. В родную страну в ближайшее время он, судя по всему, не приедет.
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