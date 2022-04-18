«Вы только представьте, какое самомнение о себе»: Михалков негативно высказался о Макаревиче

По словам режиссера, он не будет повторять ругательство музыканта.

Режиссер Никита Михалков в эфире «Бесогон ТВ» негативно отозвался о музыканте Андрее Макаревиче. Он привел ставшую уже знаменитой цитату певца о звездах, уехавших из страны.

«Вы только представьте, какое самомнение о себе. Это Россия уехала от вас. Не буду повторять этого слова. Не они бросили, испугавшись, что закроют счета. Это сама Россия, оказывается, уехала. Рахманинов, Бунин, Ильин, Шмелев, Шаляпин». Никита Михалков

Ранее Андрей Макаревич в соцсетях заявил: «Вижу тявканье по поводу уехавших Алла, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас, (ругательное слово). Потому что Россия — они, а не вы».

Заметим, что Андрей Макаревич уже давно обосновался в Израиле вместе с женой. В родную страну в ближайшее время он, судя по всему, не приедет.

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