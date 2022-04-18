«Лошадка, курица»: уехавшая в США Малькова рассекретила свое место жительства

В Америку многодетная мама перебралась в середине марта.

Бывшая жена Романа Малькова, который уже год является мужем актрисы Анастасии Макеевой, Светлана Малькова, переехала жить в США. Художница планировала жить в Сиэтле, открыть там художественную школу и выйти замуж.

Накануне она вышла на связь с фолловерами. Светлана находилась на ферме, а вокруг нее бродили животные и домашние птицы.

«Я нахожусь на ферме. Сзади меня лошадка, тут курица наша. Они, кстати, ручные куры», — рассказала Малькова в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее Роман Мальков обратился к своим троим детям через соцсеть. Бизнесмен утверждает, что экс-жена запрещает ему общаться с наследниками.

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