Целый квест: студентам Школы Райкина негде заниматься

На прошлой неделе Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств. А уволивший его ректор этого учебного заведения сейчас находится под домашним арестом.

Студенты же теперь жалуются, что лекции им стали проводить буквально в коридоре.

«Дети ни в чем не виноваты. Мы должны продолжать работать, несмотря ни на что. Мы должны обманывать охранников, должны проникать в школу, захватывать аудитории или заниматься в коридорах», — заявил хореограф Ренат Мамин радио «КП».

К слову, студенческий совет ректора не поддержал и призвал Рособрнадзор обратить внимание на вопиющую тему и вернуть должность бессменному худруку. Несколько поколений студентов ВШСИ обожают своего наставника.

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