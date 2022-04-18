«Лицо несчастнейшего человека»: Михалков высмеял Бузову после закрытия популярной соцсети

Как отметил режиссер, певице надо посмотреть на лица людей из Донбасса.

Режиссер Никита Михалков в эфире «Бесогон ТВ» высмеял телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Он показал фрагменты из соцсетей с эмоциями людей, которые плакали после закрытия популярной соцсети. Среди них была и Ольга Бузова.

«Вырубили рубильник. Они ведь плачут по-настоящему. Ну вы уберите эти слова. Посмотрите на это лицо. Это лицо несчастнейшего человека». Никита Михалков

Как отметил Никита Михалков, таким, как Ольга Бузова, надо посмотреть на лица людей из Донбасса, которые не эту соцсеть потеряли, а родных детей.

«Они жизни теряют. Вот эти молодые люди, что-нибудь про них знают? Мы осознаем уровень отношения к миру. Вообще к миру происходящему. Братцы, это беда», — заявил Никита Михалков.

Ранее Ольга Бузова говорила, что у нее в заблокированной соцсети было свыше 23 миллионов подписчиков. Она очень не хотела их терять. Телеведущая не скрывала слез.

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