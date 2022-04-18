Пустые места: на юбилейный концерт Орбакайте билеты почти не покупают

На минувшей неделе в Москве отгремели сольные концерты Лолиты и певицы Валерии, которые собрали полный зал «Крокуса». А вот Григорий Лепс к своему юбилею — 16 июля артисту исполнится 60 лет — планирует собрать «Лужники». Там же летом выступят «Руки Вверх!» и Баста. Билеты на их концерты только поступили в продажу.

Тем временем на ближайший сольник Кристины Орбакайте, который состоится 25 мая в «Крокусе», пока продано крайне мало билетов. Между тем до выступления осталось чуть больше месяца. Концертную программу Кристина готовила еще в прошлом году к своему юбилею, но перенесла на 2022-й.

К слову, в регионах билеты на концерты Кристины расходятся почти как горячие пирожки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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