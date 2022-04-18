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«Мама знала?»: Никита Пресняков рассказал, кто был в курсе его участия в «Маске»

Внук Пугачевой покинул проект в десятом выпуске.

«Мама знала?»: Никита Пресняков рассказал, кто был в курсе его участия в «Маске»
Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

Шоу «Маска» в десятом выпуске покинул Козерог. Под маской киберпарнокопытного скрывался певец и актер Никита Пресняков. С первого выпуска проекта Филипп Киркоров, председатель жюри, сразу заявил, что знает это. И не ошибся.

После разоблачения Пресняков снявший маску подвергся допросу. Музыканта начали пытать, знал ли кто-то о том, что он в «Маске».

«Скажи мне: мама знала?» — спросил Киркоров, имея в виду Кристину Орбакайте. «Нет», — твердо ответил Пресняков.

Козерог — Никита Пресняков. Кадр из шоу «Маска»

«Ну мама пытала? Не задавала вопросов?» — подключилась Валерия.

«Нет-нет-нет. Только ты, — указал Никита на Филиппа, — каждую программу».

Никита Пресняков признался, что догадывался об участии своей мачехи в проекте. Наталья Подольская была Осьминогом и выбыла в шестом выпуске проекта.

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