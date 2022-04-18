«Сейчас все, Харламов на втором месте»: Батрутдинов признался в чувствах к Киркорову

Десятый выпуск шоу «Маска» на НТВ стал богат на сюрпризы и неожиданности. Начиная от разоблачения участников заканчивая откровениями звезд — все в выпуске было неожиданным и ярким.

После того, как Никита Пресняков в костюме Козерога пошутил над Филиппом Киркоровым, микрофон взял Тимур Батрутдинов. Член жюри решил, что самое время сейчас признаться в чувствах к председателю жюри, и сделал ему признание.

«Я не ожидал, что Филипп действительно такой классный, такой невероятный вообще, мощнейший человек! Раньше меня веселил только Харламов, сейчас все, Харламов на втором месте. Органический, веселый, смешной человек Филипп Киркоров!» — поразился Батрутдинов.

Киркоров был польщен таким откровением. Все члены жюри поддержали Батрутдинова в его порыве. А вот как отреагировал Гарик Харламов, который долгие годы является верным напарником Тимура Батрутдинова, неизвестно.

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