«Возможно, Татьяне совсем нечего есть»: Скабеева посоветовала Лазаревой мыть испанские туалеты

По словам журналистки, лучше умереть с голоду, чем так унижаться.

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире канала «Россия 1» раскритиковала свою коллегу Татьяну Лазареву, которая пошла работать на украинское телевидение.

«С виллы в Марбелье Лазарева ведет русофобскую рубрику для «Квартала-95». Хотя «русофобская» — это уже даже неважно в ее положении. Слишком это все унизительно. Возможно, Татьяне совсем нечего есть». Ольга Скабеева

Как отметила Ольга Скабеева, лучше умереть с голоду, чем так унижаться. Она посоветовала телеведущей мыть испанские туалеты, а не заниматься «испанским стыдом».

Напомним, что Татьяна Лазарева стала делать сюжеты для украинского телевидения. При этом в них она негативно высказывается о родной стране.

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