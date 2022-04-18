Эффектный выход: 68-летняя Успенская нарядилась в платье с экстремальным декольте

Певица приняла участие в премии «Шансон года – 2022».

Днем ранее на сцене Кремлевского дворца прошла церемония вручения премии «Шансон года – 2022». Свои хиты исполнили многие российские звезды, в том числе и Любовь Успенская.

На премию артистка пришла в компании дочки, Татьяны Плаксиной. Спустя несколько лет они смогли найти общий язык, теперь все проблемы в прошлом.

На сцене 68-летняя Любовь Залмановна блистала в откровенном наряде. Платье в пол с разрезом от бедра и экстремальным декольте впечатлило публику. Образ певица завершила украшением в виде змеи на шее.

Напомним, недавно Успенская восхваляла свою единственную наследницу, которая вместе с дизайнером Аникой Керимовой создала капсульную коллекцию платков по мотивам своих картин.

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