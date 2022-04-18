«Она эмоциональная»: Владимир Фриске объяснил, почему его дочь не живет с гражданским мужем

Как отметил отец Жанны Фриске, в личную жизнь наследницы он не вмешивается.

Отец Натальи Фриске, Владимир, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему его дочь не живет с гражданским мужем — парикмахером из мужского салона Александром Титовым.

«Из роддома Наталью забирал я, отец ребенка и подруги. Они с гражданским мужем поругались. Она очень эмоциональная, как и я, но он приезжал в роддом. Подарил ей цветы. У него после рождения дочки даже слезы потекли». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, Александр Титов на днях пошел в тату-салон и выбил на теле имя Луна. «Что они поругались — я не знаю. Никогда не лезу в их отношения. Саша — добродушный и порядочный парень», — заявил Владимир Фриске.

Напомним, что Наталья Фриске не живет с отцом своего ребенка. При этом они поддерживают отношения. Титов был на выписке Фриске из роддома.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.