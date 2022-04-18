«Завоевывает любовь аудитории за счет ущербности»: Омаров негативно высказался о Лазаревой

Как отметил бизнесмен, он не понимает, почему такие люди идут в шоу-бизнес.

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» заявил, что не понимает, почему такие люди как телеведущая Татьяна Лазарева когда-то пришли в шоу-бизнес.

«Тупые, неловкие, с кем вы за один стол не сядете. Завоевывают любовь аудитории за счет своей ущербности, а потом начинают переобуваться в угоду всем». Курбан Омаров

Как отметил Курбан Омаров, проблема в том, что на таких как Татьяна Лазарева приходится смотреть. «В конечном итоге начинаем принимать за своих, а они начинают нести такую чушь», — заметил Курбан Омаров.

Ранее Татьяна Лазарева записала программу «Стыд-инфо», где высмеяла россиян. Ее показали в эфире украинского телевидения.

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