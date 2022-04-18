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Показала красоту: Клава Кока подчеркнула декольте, подвязав высоко рубашку на талии

Певица пришла на встречу с поклонниками.

Показала красоту: Клава Кока подчеркнула декольте, подвязав высоко рубашку на талии
Клава Кока. Фото: соцсети

Звезда современной эстрады Клава Кока в минувшие выходные провела встречу со своими поклонниками. Певица появилась на публике в ярком белом наряде. Она подчеркнула фигуру белыми джинсами, а декольте – топом из страз, поверх которого повязала рубашку на талии.

Клава Кока. Фото: соцсети

Красотка с удовольствием общалась с поклонниками, отвечала на вопросы, раскрывала свои бьюти-секреты и лайфхаки про стиль, а также много позировала для селфи с фанатами. Как это было, Кока показала у себя в микроблоге.

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