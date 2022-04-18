Выпуски после 30 марта не записывались: программа Малышевой «Жить здорово!» не вернется в эфир

Программа Елены Малышевой «Жить здорово!» не вернется в эфир, как писали ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы. Так называемые «новые выпуски» — это «консервы», записанные еще до закрытия программы.

Известно, что Елена Малышева записала ряд выпусков до 30 марта. Еще до закрытия проекта. Коллектив распущен, новые выпуски пока не записывались.

Ранее прошли слухи, что новые выпуски «Жить здорово!» будут показаны в эфире. Между тем еще 29 марта Елена Малышева собрала свой коллектив и сообщила, что до сентября новые программы записываться не будут. При этом, по слухам, и в сентябре программа не вернется в эфир.

Заметим, что сотрудники «Жить здорово!» работали по временным договорам без оформления по трудовой книжке. Деньги они получать пока не будут, сообщает телеграм-канал Baza.

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