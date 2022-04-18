«Я не ожидал, что вы такой приятный человек»: внук Пугачевой пошутил над Киркоровым на «Маске»

Никита Пресняков обратился к певцу перед тем, как покинуть шоу.

В десятом, полуфинальном выпуске шоу «Маска» проект покинул Козерог. В костюме парнокопытного скрывался Никита Пресняков, и председатель жюри Филипп Киркоров знал это с самого начала проекта – он сразу узнал под маской внука Аллы Пугачевой, который рос на его глазах.

Перед тем как отправиться в номинацию и снять маску, Козерог-Пресняков выслушал в свой адрес слова признательности и комплименты за вокал. Киркоров просто растаял от выступления музыканта и расхвалил его.

«Передо мной такой потрясающий артист под этой маской, и я очень горжусь знакомством с тобой, я уж не говорю другие теплые слова, потому что и так ты все знаешь, мой дорогой Козерог», — обратился Киркоров к Преснякову.

На что Никита Пресняков, еще находясь в сценическом костюме, пошутил над артистом: «Спасибо, Филипп, для меня это тоже взаимно, я не ожидал, что вы такой приятный человек». В ответ на это все члены жюри посмеялись, не сдержал смеха и сам Козерог.

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