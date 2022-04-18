«Эстетически невыносимо»: писатель призналась, что ее тошнило от высказываний Чулпан Хаматовой

В конце марта актриса Чулпан Хаматова объявила о своем отъезде из России. Звезда перебралась в Латвию, где ранее приобрела солидный домик близ Риги. А после она решила дать ряд интервью, сначала российскому Youtube-блогеру, а затем латвийским каналам.

Депутат Государственной Думы от «Единой России», писатель и театральный критик Елена Ямпольская призналась, что ее тошнило от высказываний Хаматовой.

«Я не знаю, сколько я его смотрела. Я включалась, выключалась. И тут не вопрос этики. То есть не в том смысле, что у нас с Хаматовой разные точки зрения, и поэтому я не могу слушать, как там человек что-то вещает. Это эстетически невыносимо. Это такая вопиющая пошлятина. Этот надрыв. Эта слеза на одной интонации», — сказала Ямпольская, которую цитирует «Дума ТВ».

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