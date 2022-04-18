«Любимые Танюши»: Ягудин не скрыл эмоций рядом с женой и тренером

Накануне в Москве прошло гала-шоу, посвященное юбилею заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Свое 75-летие она отметила еще 13 февраля, поэтому поздравления принимала дважды.

На лед вышли лучшие российские фигуристы и участники «Ледникового периода» со своими номерами. Воспитанник Татьяны Анатольевны Алексей Ягудин, произнося речь в ее честь, даже расплакался, а после сделал снимок на память вместе со своим наставником и женой Татьяной Тотьмяниной.

«Любимые Танюши», — подписал фото Ягудин.

Напомним, с Татьяной Тотьмяниной Ягудин вместе более 12 лет. Пара воспитывает двух дочек – 12-летнюю Лизу и шестилетнюю Мишель.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.