«Не вылечились еще?»: новые кадры Пугачевой из Израиля обсуждают в Сети

Алла Пугачева в числе первых покинула страну в конце февраля, обосновавшись в Израиле. Знаменитость позже оправдалась за поездку, мол, каникулы и лечение не являются эмиграцией. И спустя почти два месяца звезда показала себя на новых кадрах.

Примадонна за столом подняла бокал в честь Вербного воскресенья. Тут же были ее дети от Максима Галкина Лиза и Гарри, а за кадром сам глава семьи. Подписчики, увидев звезду на новых кадрах, принялись обсуждать ее. Не обошлось и без критики – многие не простили артистке того, что она уехала в непростое для страны время.

«Ура! Наконец-то, мы скучали», «Сидите там и сидите», «Теперь ваша Родина – Израиль?», «Все лечитесь? Каникулы», «А как же патриотизм? А как же Родина?», «Гуляйте на здоровье, все равно назад дороги нет», «Хорошая мина при плохой игре», «Не вылечились еще?», «Алла Пугачева была моим кумиром, сейчас я поняла слова: не сотвори себе кумира. Спасибо за урок», «Получила от страны и поклонников, что хотела, и свалила», — пишут в комментариях.

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