«Когда ты бываешь дома»: Курбан Омаров упрекнул Ксению Бородину воспитанием дочки

Страсти вокруг бывших супругов Ксении Бородиной и Курбана Омарова разгораются вновь. Звезды решили прояснить отношения публично. Поводом стала публикация Омарова про нынешнего бойфренда Бородиной Трофима Семищенко, в которой мужчина оказался в компании неизвестной брюнеткой. Это не понравилось теледиве, и она разразилась гневом в адрес бывшего мужа.

Среди прочего, она ткнула Омарова в его «копейки и игрушки», которые, по ее словам, не являются воспитанием их общей дочки Теоны. Мол, Курбану следует сказать спасибо за то, что Ксения развивает девочку, в отличие от него.

На это Омаров не смог промолчать. Он совсем скоро ответил ей большой тирадой, упомянув и про дочку.

«Есть твоя постель и есть мой бывший друг Трофим. Я никогда тебя не обсуждал, и в принципе эта темя низка, но у меня есть вопросы к бывшему лучшему другу, на которые он должен ответить, а не ты. Спасибо за дочь и за вклад в ее развитие, когда ты бываешь дома. И спасибо за то, что ты подтвердила, что твоя постель и есть мой лучший друг. Думаю, теперь всем все стало ясно и тема закрыта!» — прошелся по бывшей блогер у себя в Telegram.

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