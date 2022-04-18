«Непроданные билеты в Израиле расставили все на свои места»: блогер Степанова – о популярности Галкина

Муж Аллы Пугачевой, телеведущий Максим Галкин попал на острый язык блогера Вероники Степановой. Психолог порассуждала о востребованности шоумена в России и за ее пределами. Она констатировала, что показательной стала ситуация с его гастролями в Израиле.

«Непроданные билеты Максима Галкина (в Израиле) расставили все на свои места. Артист искренне считал себя гением современности, увязывая свои заработки с «врожденным талантом». Максимка до сих пор не понял, что его роскошная жизнь возможна лишь в условиях искусственного спроса. Когда исключительно твою рожу десятилетиями показывают по телевизору, очевидно, что билеты покупать, кроме как на тебя, не на кого» — пишет в Telegram блогер.

Степанова подчеркнула, что ранее Галкин зарабатывал благодаря российской публике и государственным праздникам. Но другие страны не признают талант телеведущего.

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