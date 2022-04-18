Честно и без прикрас: Рудова блеснула декольте без пуш-ап

Недавно Наталья Рудова вернулась из Африки. Блондинка принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке», эмоциями от которого до сих пор делится со своими поклонниками в соцсетях.

Накануне Наталья показала фото, которое сделала сразу по возвращению в Москву. Блондинка показала, как резко сбросила вес, представ перед камерой в красном сарафане без белья.

«Худющая! Какое честное фото! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, теперь Наталья Рудова снимается в сериале вместе с Павлом Прилучным в главной роли и сетует на то, что ближайший отпуск сможет взять только зимой.

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