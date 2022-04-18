Московский барбер: вскрылось, кто является отцом ребенка Натальи Фриске

В семье Фриске в апреле 2022 года произошло счастливое событие – младшая сестра покойной певицы Жанны Наталья стала мамой. Долгожданное пополнение произошло в одном из московских роддомов и сразу привлекло внимание прессы.

Сама Наталья еще во время беременности подчеркивала, что дочку будет воспитывать одна, с отцом ребенка она рассталась. Но на выписке из роддома мужчина появился, и вскрылась его личность.

Как сообщает сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на программу НТВ «Ты не поверишь!», это Александр Титов, московский парикмахер одного из столичных барбершопов. С ним Наталья встречалась в начале 2021 года, но рассталась, решив, что это не ее человек. Однако, на крыльце роддома молодые родители обменялись нежным поцелуем, так что вполне вероятно, что рождение крохи сблизило пару, и теперь Луна, как назвала мама дочку, будет расти в полной семье.

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