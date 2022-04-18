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«Семья»: пасынок Макеевой показал, как провел выходные в Санкт-Петербурге

Андрей Мальков отправился в мини-путешествие с актрисой, отцом и своей подругой.

«Семья»: пасынок Макеевой показал, как провел выходные в Санкт-Петербурге
Андрей Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Накануне Анастасия Макеева отыграла спектакли «Демон Онегина» в Санкт-Петербурге. В северную столицу актриса приехала не одна – с мужем Романом Мальковым, пасынком Андреем и его подругой Ульяной.

Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы, Ульяна
Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы, Ульяна. Фото: t.me/mgnoveniyaa

В свободное время все четверо прогулялись по центру города, а яркими снимками Андрей поделился в своем телеграм-канале.

Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы, Ульяна
Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы, Ульяна. Фото: t.me/mgnoveniyaa

«Семья», — подписал фото сын Малькова.

Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы, Ульяна
Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы, Ульяна. Фото: t.me/mgnoveniyaa

Напомним, 17-летний Андрей перебрался к отцу и мачехе в апреле прошлого года из Словении. Он не захотел жить  с мамой в Словении, а с Анастасией Макеевой быстро нашел общий язык. Актриса не устает восхищаться талантом Андрея, который учится на первом курсе в колледже.

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