«Семья»: пасынок Макеевой показал, как провел выходные в Санкт-Петербурге

Андрей Мальков отправился в мини-путешествие с актрисой, отцом и своей подругой.

Накануне Анастасия Макеева отыграла спектакли «Демон Онегина» в Санкт-Петербурге. В северную столицу актриса приехала не одна – с мужем Романом Мальковым, пасынком Андреем и его подругой Ульяной.

В свободное время все четверо прогулялись по центру города, а яркими снимками Андрей поделился в своем телеграм-канале.

«Семья», — подписал фото сын Малькова.

Напомним, 17-летний Андрей перебрался к отцу и мачехе в апреле прошлого года из Словении. Он не захотел жить с мамой в Словении, а с Анастасией Макеевой быстро нашел общий язык. Актриса не устает восхищаться талантом Андрея, который учится на первом курсе в колледже.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.