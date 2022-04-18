«Стало шоком и разрывает от эмоций»: ведущий «Маски» — об уходе Козерога с проекта

Кто прячется в костюме горного козла, все узнали в новом выпуске.

В первом полуфинале телешоу «Маска» — новая потеря. В выпуске был рассекречен Козерог. Как и предполагал Филипп Киркоров, ни разу не усомнившийся в своей версии, там прятался Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой.

В Telegram-каналах проекта после выпуска начались жаркие споры и обсуждения. Многие оказались недовольны решением жюри рассекретить Козерога. Ведь, по мнению многих, это лучший участник шоу, достойный победы.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров не смог пройти мимо споров, разгоревшихся в Сети. Он обратился к публике с большими объяснениями, попытавшись снять воцарившееся напряжение. И дал понять, что это все, в конце концов, – шоу.

«Друзья, понимаю, что открытие Козерога для многих стало шоком и разрывает от эмоций… я не исключение… Но так сложились обстоятельства… сейчас в полуфиналах остались сильнейшие…выбрать из них очень сложно… Зрители в зале сделали свой выбор… а к жюри нет вопросов, ведь у каждой маски есть свои фанаты… кто-то обожает Козерога, а кто-то Анубиса и точно так же наоборот. Даже у меня с одним из членов жюри после съемки были жаркие дебаты по поводу участников и наши мнения разделились кардинально. Поэтому спор бессмысленный и беспощадный», — написал Макаров в своем аккаунте в Telegram.

Макаров пообещал, что Козерог еще блеснет на сцене своим талантом. Возможно, речь идет о новогоднем выпуске «Маски» в конце года.

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