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«Стало шоком и разрывает от эмоций»: ведущий «Маски» — об уходе Козерога с проекта

Кто прячется в костюме горного козла, все узнали в новом выпуске.

«Стало шоком и разрывает от эмоций»: ведущий «Маски» — об уходе Козерога с проекта
Козерог. Кадр из шоу "Маска"

В первом полуфинале телешоу «Маска» — новая потеря. В выпуске был рассекречен Козерог. Как и предполагал Филипп Киркоров, ни разу не усомнившийся в своей версии, там прятался Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой.

В Telegram-каналах проекта после выпуска начались жаркие споры и обсуждения. Многие оказались недовольны решением жюри рассекретить Козерога. Ведь, по мнению многих, это лучший участник шоу, достойный победы.

«Маска». Кадр из шоу

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров не смог пройти мимо споров, разгоревшихся в Сети. Он обратился к публике  с большими объяснениями, попытавшись снять воцарившееся напряжение. И дал понять, что это все, в конце концов, – шоу.

«Друзья, понимаю, что открытие Козерога для многих стало шоком и разрывает от эмоций… я не исключение… Но так сложились обстоятельства… сейчас в полуфиналах остались сильнейшие…выбрать из них очень сложно… Зрители в зале сделали свой выбор… а к жюри нет вопросов, ведь у каждой маски есть свои фанаты… кто-то обожает Козерога, а кто-то Анубиса и точно так же наоборот. Даже у меня с одним из членов жюри после съемки были жаркие дебаты по поводу участников и наши мнения разделились кардинально. Поэтому спор бессмысленный и беспощадный», — написал Макаров в своем аккаунте в Telegram.

Макаров пообещал, что Козерог еще блеснет на сцене своим талантом. Возможно, речь идет о новогоднем выпуске «Маски» в конце года.

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