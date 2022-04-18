«А где талия?»: обнажившаяся Рудова показала, как выглядит на самом деле

Недавно Наталья Рудова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке». Теперь популярная блондинка снимается в сериале вместе с Павлом Прилучным в главной роли и сетует на то, что ближайший отпуск сможет взять только зимой.

Накануне Наталья в очередной раз продемонстрировала фигуру своим фанатам, опубликовав кадры в телеграм-канале. Актриса позировала в красном кроп-топе и такого же оттенка мини-шортах. Фолловеры засыпали ее комментариями.

«Красота! Худенькая какая! А где талия? Огонь! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, недавно на экраны вышел комедийный фильм «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. на съемочной площадке ей посчастливилось поработать с Дмитрием Нагиевым, от которого Наталья осталась в полном восторге.

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