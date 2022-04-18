«Бабушке на том свете стыдно»: загорелый Иван Ургант показал себя в день рождения и утонул в хейте

Сбежавший в Израиль Иван Ургант прервал молчание спустя почти полтора месяца тишины. Шоумен появился в микроблоге, чтобы поздравить с днем рождения себя и свою передачу. «44/10», — написал новый возраст Ургант, показав себя загорелого на новом фото.

Но в ответ на него обрушились волны критики и хейта. Многим не понравилось, что Ургант покинул страну на фоне украинских событий, и до сих пор этого ему не простили. В комментариях – тысячи упреков и сомнений в его патриотизме и смелости.

«Фотка на новый паспорт?», «Эх, Иван Иван… А почему бы тебе не сказать на всю страну, какой ты оказывается патриот России?», «Разыскивается», «Не плачь, Вань. В Израиле тоже можно жить», «Эх, Ваня, а патриотом таким рисовался! Молчишь? Ну молчи… Главное, шкурку свою спас!», «Никогда не возвращайтесь, пожалуйста!», «До свидания, Иван. Вы теперь Джон», «Павлик Морозов», «Шалом из России, не ожидали от вас такого», «Трус», «Дезертировал, Ванек? Где тут смелость? Бабушке на том свете стыдно за такого патриота. Если бы не струсил, не молчал бы. Дмитрий Нагиев не промолчал, мужик. А Ванечку уже пятый десяток, пора взрослеть!» — подобных комментариев под фото тысячи.

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По последним данным, Ургант уже вернулся в Россию. А вот вернется ли его шоу в вечерний эфир Первого канала, еще неизвестно.

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