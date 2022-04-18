Столуется с бокалом в руке: Пугачева опровергла слухи о своем предынфарктном состоянии

С того момента, как Алла Пугачева покинула страну с семьей и обосновалась в Израиле, пошел уже второй месяц. За это время вокруг звезды появилось множество слухов, один из которых касался ее самочувствия. Якобы, на днях легендарная артистка была госпитализирована в одну из местных больниц в предынфарктном состоянии.

Однако, примадонна лично опровергла эту информацию. Знаменитость предстала перед камерой в бодром здравии и с отличным настроением, поднимая бокал вина. Она поздравила зрителей с праздником (с друзьями и семьей артистка отмечала как раз Вербное воскресенье) и ослепительно улыбалась.

Добавим, что Пугачева свой день рождения 15 апреля отмечала тоже в Израиле. Когда состоится ее возвращение в Россию, неизвестно – у мужа певицы Максима Галкина на Земле обетованной на первую половину июня запланированы гастроли.

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