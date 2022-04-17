Умерла первая выпускница Школы-студии МХАТ, актриса Маргарита Анастасьева

16 апреля в Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса Маргарита Викторовна Анастасьева. Ей было 97 лет. Печальную новость сообщил МХТ имени Чехова.

Актриса отметилась тем, что получила первый диплом в истории Школы-студии МХАТ. Также она являлась внучкой пианиста и композитора Феликса Блуменфельда и почтила память своей семьи, написав о ней книгу «Век любви и печали».

Маргарита Викторовна отдала МХАТу 40 лет своей жизни. Там же служил ее муж Владлена Давыдов. Их сын Андрей Давыдов тоже посвятил себя театру.

В кино Анастасьева снималась немного. Самая заметная роль – женщина-вирусолог в драме «Четверо» 1957 года.

Прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова. Дате и время еще уточняются.

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