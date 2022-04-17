«Да, у меня глаз уже дергался»: что сказал судьям шоу «Маска» разоблаченный Козерог

Никита Пресняков признался, что побаивался Филипп Киркорова, который давно узнал его.

В первом полуфинале третьего сезона шоу «Маска» телеканала НТВ разоблачили Козерога. Под этой Маской, как и догадывались судьи проекта, скрывался внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

«Вот это проект! Столько всего хотелось исполнить. Столько всего сказать. Так волнительно, под Маской Козерога все попроще», — сказал Никита Пресняков после разоблачения.

Судьи проекта по очереди выразили ему свое восхищение вокальными и музыкальными способностями.

«Я тебе все сказал, что мог, за эти десять выпусков. Все, что за тридцать лет накопилось. Спасибо, что ты в этом шоу делал все, что мог, максимально от тебя зависящее и независящее. Твоя группа должна гордиться таким лидером», — обратился к Преснякову Киркоров.

«Да, у меня уже глаз дергался», — ответил Никита поп-королю, намекая на то, что боялся разоблачения с первого выпуска.

Напомним, во второй полуфинал шоу вышли пять Масок – Анубис, Мухомор, Дракон, Монстрик и Пчела.

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