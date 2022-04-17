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«Я ждал твоего появления с первого дня первого сезона»: Киркоров обратился к разоблаченному на «Маске» Козерогу

В первом полуфинале проекта НТВ рассекретили девятого по счету участника.

«Я ждал твоего появления с первого дня первого сезона»: Киркоров обратился к разоблаченному на «Маске» Козерогу
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В это воскресенье, 17 апреля, в эфир НТВ вышел десятый по счету выпуск шоу «Маска». Это первый полуфинал, до которого дошли шесть участников.

В номинации по итогам выпуска попали Козерог, Мухомор и Монстрик. Последнего спасли зрители в зале.

Большинство членов жюри высказались в пользу того, что снять Маску должен Козерог. Тем более, что практически с первых его выступлений в проекте, судьи говорили о том, что это – Никита Пресняков. Особенно на этой версии настаивал Филипп Киркоров.

Никита Пресняков – Козерог на шоу «Маска»
Никита Пресняков – Козерог на шоу «Маска». Фото: кадр программы

И поп-король не ошибся. Когда Козерог снял Маску, все увидели рыжеволосого и кудрявого Никиту Преснякова.

«Я ждал твоего появления в проекте с первого дня первого сезона, — признался ему Филипп Киркоров. — Если бы я умел столько, сколько ты в свои тридцать лет… А то, что тебя узнали, говорит о твоей исключительности».

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