«Уже совсем не малыш»: первому клипу «Руки вверх!» исполнилось 25 лет

17 апреля все фанаты группы «Руки вверх!» могут отметить маленькую (или нет) годовщину. В этот день исполнилось 25 лет первому клипу музыкального коллектива – на трек «Малыш».

Об этой дате поклонникам напомнил певец Сергей Жуков.

«Он увидел свет в апреле 1997 года. Это что же получается, он уже совсем не малыш, а взрослый и самостоятельный парень?» — написал артист, выложив музыкальное видео в Telegram. «Я, кстати, до сих пор горжусь этой работой и люблю ее. Несмотря на то, что сейчас, конечно, совсем другой уровень продакшена и вообще музыкальной индустрии». «Уж не знаю, в курсе вы или нет, но в это простое на первый взгляд видео, мы вкладывали особый смысл. Эта маленькая история о том, что дети — самые счастливые в мире создания. От них ничего не зависит, им все равно, что происходит вокруг, а вся внешняя суета — удел нас, взрослых».

Поклонники «Руки вверх!» поздравляют Сергея с годовщиной. Некоторые пишут в комментариях, что было бы интересно посмотреть на нынешнее фото того самого малыша, чем голос звучит в композиции.

Напомним, популярная группа «Руки вверх!» образовалась в 1995 году и распалась в 2006-м. Позже Сергей Жуков возродил проект в своем лице.

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