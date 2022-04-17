«А детишки-то какими стали!»: Пугачева после двух месяцев молчания показала Лизу и Гарри в Израиле

За границей дети шоумена Максима Галкина ведут точно такой же образ жизни, что и в деревне Грязь.

Многие поклонники шоумена Максима Галкина недоумевают: как за границей двойняшки Гарри и Лиза могут получать образование, если она числятся в элитной подмосковной гимназии. Неужели, юморист перевел детей на дистанционное образование? Сам телеведущий никаких комментариев на этот счет не дает. А в прессе то и дело появляются слухи, что Алла Пугачева ищет для двойняшек школу в Израиле. Правда сама певица утверждала, что об эмиграции и речи не шло. Она обязательно вернется обратно, на родину.

Примадонна почти два месяца молчала о детях и на Вербное Воскресенье поделилась свежими кадрами из ресторана, показав подросших двойняшек Гарри и Лизу. Дочка певицы не торопясь ела свой обед, а Гарри сидел за столом рядом с мамой Аллой. Сын шоумена Максима Галкина коротко постригся, чтобы в теплую погоду было не так жарко. В деревне Грязь братик Лизы ходил с шикарной густой шевелюрой. Такую же стрижку сделал себе и Максим.

А вот Лиза позировала с пушистым хвостиком и в белой футболке, поднимая бокал с соком, когда взрослые произносили тост на Вербное Воскресенье.

«А детишки-то какими стали! Растут не по дням, а по часам», «Гарри такой уже взрослый парень!», «Какой жених у Аллы вырос! Прямо-таки статный юноша», «Детки классные!», «На каникулах?? А как же школа?» — пишут фолловеры.

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