«Здоровья, счастья»: Филипп Киркоров передал привет уехавшей в Израиль Алле Пугачевой

Во время шоу «Маска» Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Аллу Пугачеву.

В это воскресенье, 17 апреля, в эфир НТВ вышел десятый по счету, полуфинальный, выпуск третьего сезона шоу «Маска».

По традиции, в полуфинале выступали приглашенные Маски. Первым на сцену вышел Бык. Он исполнил песню из репертуара Аллы Пугачевой «Мал помалу».

После его выступления заговорил Филипп Киркоров. Он вспомнил, что 15 апреля, в день, когда шли съемки «Маски», Алла Пугачева отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 73 года.

Воспользовавшись случаем, Филипп Киркоров решил публично поздравить бывшую жену и передать ей привет в эфире НТВ.

«Привет ей большой от нашей программы и поздравления, здоровья, счастья и всего самого наилучшего», — сдержанно высказался Филипп Киркоров.

Напомним, до первого полуфинала шоу «Маска» дошли шесть участников – Пчела, Монстрик, Дракон, Козерог, Анубис и Мухомор. Одну из них разоблачат в конце выпуска.

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