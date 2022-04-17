Свое 73-летие так не отмечала! Пугачева в кипенно-белой блузе оверсайз щегольнула на банкете

Примадонна с семьей и близкими провела Вербное Воскресенье в тихой компании.

Многие поклонники ждали, что шоумен Максим Галкин поделится кадрами с празднования дня рождения Примадонны. 15 апреля певица отметила свое 73-летие. Однако юморист свежим фотоотчетом в микроблоге фанатов не побаловал. Видимо, Алла Пугачева не стала устраивать пышных торжеств и гуляний на свой день рождения. Зато побывала в израильском ресторане на Вербное Воскресенье, отметив важность этого дня.

За столом певица позировала в кипенно-белой блузе оверсайз, скрыв особенности фигуры. При этом Пугачева не стала отказываться от кудрявого парика с мелкими вьюнами. Изюминкой образа певицы стали имиджевые очки. С этим аксессуаром артистка уже давно не расстается. Очки помогают Примадонне оставаться в тени.

Правда в Израиле такая конспирация певице едва ли понадобится. За границей Аллу Борисовну мало кто может узнать. Так что артистка пользуется возможностью свободно ходить на пляжи, ужинать в лучших ресторанах, не боясь того, что вокруг тут же соберется толпа зевак.

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