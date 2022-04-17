На родине толпа бы уже обступила! Пугачева закатила пирушку в израильском ресторане, а ее никто не узнал

За границей Примадонна может вести более свободный образ жизни, не боясь, что ее тут же обступит толпа фанатов.

Алла Пугачева в тесной компании провела Вербное Воскресенье. Примадонна закатила пирушку в одном из израильских ресторанов. Муж Примадонны — шоумен Максим Галкин выступил оператором на вечере, засняв певицу в компании друзей и двойняшек Гарри и Лизы.

Примадонна без стеснения произносила тосты, не боясь того, что ее тут же окружит толпа фанатов. На родине Алла Борисовна едва ли могла позволить себе так свободно выйти в свет. В России ее бы с легкостью узнали, а за границей у артистки появилась великолепная возможность гулять всюду, бывать в ресторанах и барах, совершенно не волнуясь из-за того, что она вдруг привлечет внимание газетчиков. Тут Примадонну едва ли узнают. И Алла Борисовна этим пользуется, наслаждаясь благами свободы, как самый простой человек.

Так, Алла Пугачева закатила шумную пирушку в израильском ресторане и даже маскировка ей не понадобилась. Однако по старой памяти имиджевые очки певица с собой прихватила, «скрывшись» за темными стеклами окуляров, в попытке остаться инкогнито. И артистке это удалось. Правда, шоумен Максим Галкин сам заснял застолье для памятного ролика, ну а Примадонна поделилась кадрами в личном микроблоге, порадовав соскучившихся поклонников.

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