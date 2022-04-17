Макс нарушил обещание? Галкин на званом ужине заснял двойняшек с Аллой за столом

Ранее шоумен утверждал, что у него нет эмоциональных сил на такой развлекательный контент.

Не так давно шоумен Максим Галкин выходил на связь с поклонниками из Израиля, поделившись с ними наболевшим. Муж Аллы Пугачевой уточнил, что фанаты завалили его вопросами о том, почему он перестал радовать их свежими снимками с детьми и Примадонной. Сам же юморист подметил, что у него нет ни моральных, ни эмоциональных сил снимать такой развлекательный контент.

Однако похоже шоумен все-таки наступил на горло собственной песне и нарушил обещание. Хотя Максим никаких постов личного характера в микроблоге не публиковал, зато это за него сделала Примадонна. Алла Борисовна в Вербное Воскресенье поделилась свежим видеороликом, оператором которого стал ее муж.

В кадр попали и двойняшки Гарри с Лизой, и гости именитой четы, и сама Примадонна. Елизавета села напротив мамы, а Гарри занял за столом место рядом с Аллой. Судя по довольной улыбке артистки, время в Израиле она проводит просто восхитительно.

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