Новая девушка? Моргенштерна заметили в компании незнакомки

Поклонники Дилары Зинатуллиной и Алишера Моргенштерна окончательно запутались, что происходит между знаменитостями. Недавно фанатам показалось, что артист гуляет по Тель-Авиву в компании новой девушки.

Напомним, исполнитель улетел в Израиль после того, как нашел у себя еврейские корни. К слову, Алишер Моргенштерн оказался в столице Израиля один. После этого фолловеры Моргенштерна стали сомневаться в том, что у звезд все в порядке в отношениях.

А позже друзья Моргенштерна подтвердили расставание Алишера и Дилары. Однако позже Дилара дала повод для слухов о воссоединении с мужем.

Отметим, что некоторые поклонники знаменитостей стали утверждать, что Моргенштерн гуляет по Тель-Авиву в компании другой девушки. К слову, доводы фанатов говорят, что незнакомка напоминает Дилару. Сообщили в Womanhit.ru.

Напомним, ранее жена Алишера Моргенштерна – Динара Зинатуллина – призналась, что не получила от брака с шоуменом огромного состояния. Блогер отметила, что сама в состоянии заработать на красивую жизнь.

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