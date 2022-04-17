«Тяжело прийти к консенсусу»: Регина Тодоренко поделилась семейными правилами в браке с Владом Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как ей удается не ссориться с Владом Топаловым.

Артистка старится не начинать разговоры на политическую тему в домашней обстановке. Знаменитость чувствует, где сильно отличается от мужа. Те области Регина не задевает при беседе с возлюбленным.

Тодоренко не любит выступать в качестве конфликтующего лица.

«Ты теряешь друзей, братья сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», – отметила модель своем шоу «Пятница с Региной».

Напомним, ранее Регина Тодоренко высказала беспокойства по поводу своего второго ребенка. Телеведущая думает, что текущее положение вещей в мире не самым лучшим образом отразится на ее будущем малыше.

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