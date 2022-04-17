Правильные десерты: как приготовить кокосовые сырники
Видео
Квартиры и дача Аллы Пугачевой
Видео

У пульта: Лиза Арзамасова в пуховике-безрукавке станцевала во время шоу Ильи Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова поддержала мужа Илью Авербуха во время праздника, посвященного Татьяне Тарасовой.

У пульта: Лиза Арзамасова в пуховике-безрукавке станцевала во время шоу Ильи Авербуха
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети

Накануне в Москве состоялось масштабное ледовое шоу Ильи Авербуха в честь юбилея прославленного тренера Татьяны Тарасовой.

Поддержать своего мужа на мероприятие пришла актриса Лиза Арзамасова. Она почти всегда старается сопровождать Илью Авербуха в ответственные и важные для него моменты.

Кадрами с участием любимой жены Илья Авербух поделился в микроблоге. На видео Лиза Арзамасова, облаченная в теплый свитер и пуховик без рукавов, сделала несколько грациозных танцевальных па.

«В первом отделении шоу я был ведущим, потом вернулся на пультовую, откуда я контролирую весь процесс. И там мне, и Оксане с Ромой помогала Лиза», — поделился Илья Авербух.

Напомним, посмотреть шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой пришли многие знаменитости. В том числе и Сергей Безруков.

Вместе с сыном и дочкой он лично поздравил Татьяну Анатольевну с юбилеем и преподнес ей роскошный букет роз.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

google новостиЕлизавета АрзамасоваИлья Авербухледовое шоу Ильи АвербухаЛиза АрзамасоваТатьяна Тарасова