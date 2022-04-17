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«Это точно вы?»: Виктория Бекхэм показала архивное фото из детства

Модельер опубликовала снимок из семейного альбома в честь своего 48-летия.

«Это точно вы?»: Виктория Бекхэм показала архивное фото из детства
Виктория Бекхэм. Фото: соцсети

Среди последних публикаций личного микроблога жены футболиста Дэвида Бекхэма появилось изображение Виктории Бекхэм в детские годы.

Таким образом модельер напомнила о своем дне рождения. Поклонники знаменитости не сразу узнали красавицу-девочку на фото. Если бы Виктория не подписала, что на снимке она, многие не увидели бы в девочке знаменитого дизайнера из Великобритании.

«Как будто вчера! Мой 9-й праздник. С днем рождения меня», — подписала фотографию Бекхэм.

Виктория Бекхэм (Фото: соцсети)
Виктория Бекхэм. Фото: соцсети

«Неужели это вы?», «Какая прелесть, у вас очень милая рубашка», «Я не сразу понял, что это вы, Виктория», «Какая очаровашка!», «Улыбка на миллион», «Ох, эта челка просто восторг!», – написали поклонники Виктории.

Напомним, ранее сын Виктории Бекхэм женился на модели и дочери миллиардера Николе Пельтц. Свадьба знаменитостей обошлась в три миллиона долларов. Молодожены запретили гостям вести съемку на мероприятии. Сами Никола и Бруклин опубликовали после свадьбы лишь одну фотографию. 

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