«Лучшее, что я сделала»: звезда «Кармелиты» Зимина показала подросшую красавицу-дочку Симону

Телеведущая и актриса Юлия Зимина показала поздравила наследницу с днем рождения.

Ведущая Первого канала Юлия Зимина, ставшая известной после съемок в сериале «Кармелита», поделилась в микроблоге редким снимком дочери Симоны.

Семнадцатого апреля у малышки день рождения, и звездная мама в честь этого события решила показать, как сейчас выглядит ее дочка.

«Лучшее, что я сделала. Доченька, с днем рождения! Я тебя люблю, Симончик», — написала под фото Юлия Зимина.

Со снимка смотрит очаровательная малышка Симона, которая явно унаследовала красоту от своей мамы Юлии Зиминой. Симоне исполнилось семь лет, у девочки длинные волосы и выразительные темные глаза.

Подписчики Юлии Зиминой присоединились к поздравлениям. В их числе ведущая программы «Давай поженимся!» Первого канала, актриса Лариса Гузеева.

«Мою чудесную, красивую, талантливую девочку с днем рождения! Расти большой — не будь лапшой», — написала в комментариях Лариса Гузеева.

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