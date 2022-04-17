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Нарядная, спинку держит прямо: Максим Галкин снял дочь Лизу во время застолья в Кесарии

Лига Галкина в компании родителей и брата появилась в местном заведении.

Нарядная, спинку держит прямо: Максим Галкин снял дочь Лизу во время застолья в Кесарии
Лиза Галкина. Фото: соцсети

Максим Галкин обнародовал в социальных сетях семейные посиделки в компании друзей. Комик вместе с женой Аллой Пугачевой, наследниками и друзьями отметился в одном из заведений Кесарии, где они сейчас отдыхают.

Поводом для застолья послужил православный праздник – Вербное воскресенье. Даже в Израиле артисты не забыли про него.

Алла Борисовна уселась в ресторане в центре компании, напротив усадила дочь Лизу, рядом сына Гарри. Младшая дочь Пугачевой вела себя за столом степенно, держала осанку и чинно подняла бокал с напитком во время прозвучавших поздравлений от мамы.

Лиза Галкина. Фото: соцсети

Гарри же, как настоящий мальчишка, не смог устоять перед вкусностями на столе и просто уплетал их за обе щеки.

Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети

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